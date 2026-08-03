Ausblick: HTC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HTC präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass HTC für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,062 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll HTC 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 23,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HTC 19,9 Millionen EUR umsetzen können.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,048 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 188,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 82,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at