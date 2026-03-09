Ausblick: HTC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HTC lässt sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HTC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,052 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 52,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll HTC nach der Prognose von 1 Analyst 54,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 97,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,4 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,820 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,470 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 112,6 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 88,7 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at