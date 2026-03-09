HTC Corporation Aktie
WKN DE: A0RGRD / ISIN: US40432G2075
|
09.03.2026 07:01:06
Ausblick: HTC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HTC lässt sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HTC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,052 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 52,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll HTC nach der Prognose von 1 Analyst 54,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 97,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,4 Millionen EUR umgesetzt worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,820 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,470 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 112,6 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 88,7 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HTC Corporation (spons. GDR)
|
07:01
|Ausblick: HTC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu HTC Corporation (spons. GDR)
Aktien in diesem Artikel
|HTC Corporation (spons. GDR)
|3,52
|0,00%