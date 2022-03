Ausblick: HTG Molecular Diagnostics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HTG Molecular Diagnostics präsentiert in der am 29.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,590 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,16 Prozent erhöht. Damals waren -0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll HTG Molecular Diagnostics 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HTG Molecular Diagnostics 2,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,460 USD im Vergleich zu -4,510 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 8,9 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,6 Millionen USD.

