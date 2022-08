Ausblick: HTG Molecular Diagnostics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HTG Molecular Diagnostics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,650 USD. Das entspräche einem Verlust von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,390 USD erwirtschaftet wurden.

HTG Molecular Diagnostics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,335 USD im Vergleich zu -2,470 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 10,8 Millionen USD, gegenüber 8,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at