Ausblick: Hua Hong Semiconductor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hua Hong Semiconductor wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,160 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hua Hong Semiconductor ein EPS von -0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,15 Prozent auf 4,71 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,322 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,220 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,09 Milliarden CNY, gegenüber 14,35 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at