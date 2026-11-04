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WKN DE: A12DNQ / ISIN: HK0000218211

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Hua Hong Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hua Hong Semiconductor wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,042 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 HKD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 780,2 Millionen USD für Hua Hong Semiconductor, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,99 Milliarden HKD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,111 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,240 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 3,05 Milliarden USD, gegenüber 18,71 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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