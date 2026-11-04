Ausblick: Hua Hong Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hua Hong Semiconductor wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass Hua Hong Semiconductor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,255 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 14,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,25 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,730 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,220 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,54 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,25 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net