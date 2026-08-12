Hua Hong Semiconductor Aktie
WKN DE: A4120Q / ISIN: CNE100006M90
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hua Hong Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse
Hua Hong Semiconductor öffnet am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 CNY gegenüber 0,030 CNY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 15,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,73 Milliarden CNY gegenüber 4,11 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,745 CNY im Vergleich zu 0,220 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 20,75 Milliarden CNY, gegenüber 17,25 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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12.08.26
|Ausblick: Hua Hong Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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