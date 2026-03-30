Ausblick: Hua Xia Bank legt Quartalsergebnis vor

Hua Xia Bank äußert sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,548 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hua Xia Bank 0,580 CNY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 25,39 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 40,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,64 CNY im Vergleich zu 1,62 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 89,11 Milliarden CNY, gegenüber 186,91 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at