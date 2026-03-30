Hua Xia Bank Aktie
WKN: 121420 / ISIN: CNE000001FW7
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Hua Xia Bank legt Quartalsergebnis vor
Hua Xia Bank äußert sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,548 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hua Xia Bank 0,580 CNY je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 25,39 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 40,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,64 CNY im Vergleich zu 1,62 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 89,11 Milliarden CNY, gegenüber 186,91 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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