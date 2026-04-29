Hua Xia Bank Aktie
WKN: 121420 / ISIN: CNE000001FW7
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hua Xia Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hua Xia Bank wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 44,48 Prozent auf 22,48 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,70 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,62 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 94,19 Milliarden CNY, gegenüber 168,17 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
