Hua Xia Bank Aktie

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WKN: 121420 / ISIN: CNE000001FW7

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30.10.2026 07:01:06

Ausblick: Hua Xia Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hua Xia Bank lädt am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,381 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hua Xia Bank noch 0,380 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,66 Milliarden CNY – ein Minus von 44,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hua Xia Bank 42,62 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,44 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,62 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 96,61 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 168,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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