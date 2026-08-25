Ausblick: Huaqin Technology A legt Quartalsergebnis vor

Huaqin Technology A stellt am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,01 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Huaqin Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Huaqin Technology A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 51,45 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,13 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,50 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,87 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 210,90 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 171,20 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at