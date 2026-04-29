Huaqin Technology a Aktie
WKN DE: A40SG1 / ISIN: CNE100006M82
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Huaqin Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Huaqin Technology A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,942 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,830 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 39,70 Milliarden CNY – ein Plus von 13,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huaqin Technology A 35,00 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,94 CNY, während im vorherigen Jahr noch 4,01 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 203,88 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 171,20 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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