Huaqin Technology a Aktie

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WKN DE: A40SG1 / ISIN: CNE100006M82

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: Huaqin Technology A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huaqin Technology A öffnet am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,920 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,870 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 22,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 41,64 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 33,87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,01 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,89 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 161,54 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 109,69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

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