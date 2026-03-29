Huatai Securities Aktie

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WKN DE: A14TPY / ISIN: CNE100001YQ9

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Huatai Securities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huatai Securities öffnet am 30.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,432 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Huatai Securities noch 0,860 HKD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 11,67 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 10,86 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 CNY, gegenüber 1,76 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 41,22 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 44,03 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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