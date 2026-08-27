Huatai Securities Aktie

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WKN DE: A1CURX / ISIN: CNE100000LQ8

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Huatai Securities legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Huatai Securities veröffentlicht am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,558 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 29,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,430 CNY erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Huatai Securities mit einem Umsatz von insgesamt 10,36 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,15 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,16 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,73 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 42,63 Milliarden CNY, gegenüber 51,98 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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