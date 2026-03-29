Huatai Securities Aktie
WKN DE: A1CURX / ISIN: CNE100000LQ8
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: Huatai Securities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Huatai Securities stellt am 30.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,432 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Huatai Securities 0,230 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Huatai Securities 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 11,67 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 28,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Huatai Securities 16,35 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,86 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,62 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 41,22 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 40,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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