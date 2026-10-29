Huaxin Cement Aktie
WKN DE: A3DHJA / ISIN: CNE1000057N3
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Huaxin Cement präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Huaxin Cement wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,691 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Huaxin Cement 0,480 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Huaxin Cement soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,08 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,82 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 HKD, gegenüber 1,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 47,31 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,08 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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