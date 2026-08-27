Huaxin Cement Aktie

Huaxin Cement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHJA / ISIN: CNE1000057N3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Huaxin Cement präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Huaxin Cement lässt sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Huaxin Cement die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,473 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Huaxin Cement nach der Prognose von 1 Analyst 11,51 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,59 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,03 HKD, gegenüber 1,49 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 47,45 Milliarden HKD im Vergleich zu 38,08 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huaxin Cement Co Ltd Registered Shs -H-

mehr Nachrichten

Analysen zu Huaxin Cement Co Ltd Registered Shs -H-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Huaxin Cement Co Ltd Registered Shs -H- 1,69 2,42% Huaxin Cement Co Ltd Registered Shs -H-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen