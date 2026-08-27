Ausblick: Huaxin Cement präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Huaxin Cement lässt sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Huaxin Cement die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,473 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Huaxin Cement nach der Prognose von 1 Analyst 11,51 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,59 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,03 HKD, gegenüber 1,49 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 47,45 Milliarden HKD im Vergleich zu 38,08 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at