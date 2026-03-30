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Huayu Automotive Systems Company Aktie

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WKN: 922542 / ISIN: CNE000000M15

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Huayu Automotive Systems Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Huayu Automotive Systems Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,590 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Huayu Automotive Systems Company 0,700 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 49,36 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 46,27 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,15 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,12 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 179,81 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 168,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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