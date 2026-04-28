Huayu Automotive Systems Company Aktie

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WKN: 922542 / ISIN: CNE000000M15

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Huayu Automotive Systems Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huayu Automotive Systems Company wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,452 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 41,23 Milliarden CNY gegenüber 40,19 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,36 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,29 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 193,00 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 183,65 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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