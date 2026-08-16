Ausblick: Huazhu Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Huazhu Group präsentiert in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,591 HKD gegenüber 0,530 HKD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,84 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,93 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,04 HKD im Vergleich zu 1,74 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 31,00 Milliarden HKD, gegenüber 27,45 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at