Huazhu Group Aktie
WKN DE: A3CSNS / ISIN: KYG465871120
|
16.08.2026 07:01:06
Ausblick: Huazhu Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Huazhu Group präsentiert in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,591 HKD gegenüber 0,530 HKD im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,84 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,93 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,04 HKD im Vergleich zu 1,74 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 31,00 Milliarden HKD, gegenüber 27,45 Milliarden HKD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huazhu Group Ltd Registered Shs Reg S
|
07:01
|Ausblick: Huazhu Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Huazhu Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.03.26
|Ausblick: Huazhu Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Huazhu Group Ltd Registered Shs Reg S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Huazhu Group Ltd Registered Shs Reg S
|3,46
|-1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.