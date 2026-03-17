Huazhu Group Aktie
WKN DE: A2JN56 / ISIN: US44332N1063
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Huazhu Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Huazhu Group wird am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,26 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,40 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 837,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
23 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,81 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 25,18 Milliarden CNY, gegenüber 3,32 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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