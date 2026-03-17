Huazhu Group Aktie

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WKN DE: A3CSNS / ISIN: KYG465871120

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17.03.2026 07:01:06

Ausblick: Huazhu Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huazhu Group lädt am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,370 HKD aus. Im letzten Jahr hatte Huazhu Group einen Gewinn von 0,020 HKD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,07 Prozent auf 7,17 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,51 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 HKD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,04 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 27,97 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 25,90 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at

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