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WKN DE: A2JN56 / ISIN: US44332N1063

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Huazhu Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Huazhu Group wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,06 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Huazhu Group 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,78 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 741,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,84 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 26,78 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 3,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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