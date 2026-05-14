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WKN DE: A3CSNS / ISIN: KYG465871120

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Huazhu Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Huazhu Group gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,350 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,61 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,77 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 1,74 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,55 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,45 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at

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