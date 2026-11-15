Ausblick: Huazhu Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huazhu Group wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,54 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 7,35 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 972,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,00 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 27,23 Milliarden CNY, gegenüber 3,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net