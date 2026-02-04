Ausblick: Hub Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hub Group gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,444 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 918,4 Millionen USD – ein Minus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hub Group 973,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,67 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at