Ausblick: Hubbell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hubbell präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,71 USD. Dies würde einem Zuwachs von 29,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hubbell 3,64 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Hubbell im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,57 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,18 USD aus, während im Fiskalvorjahr 14,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,63 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at