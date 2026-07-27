Ausblick: Hubbell präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hubbell gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,39 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,56 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent auf 1,66 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,89 USD je Aktie, gegenüber 16,54 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 6,59 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at