Hubbell Aktie
WKN DE: A2ACSM / ISIN: US4435106079
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hubbell stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hubbell äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,87 USD gegenüber 3,15 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 9,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,71 USD aus. Im Vorjahr waren 16,54 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 6,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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