Ausblick: HubSpot präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HubSpot wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 32 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,27 USD. Dies würde einem Zuwachs von 954,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HubSpot 0,310 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll HubSpot 29 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 925,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HubSpot 809,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 34 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,30 USD, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 3,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net