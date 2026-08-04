Ausblick: HubSpot präsentiert Quartalsergebnisse

HubSpot lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 31 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,02 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HubSpot ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HubSpot in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 898,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 761,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,11 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,860 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at