HudBay Minerals Aktie
WKN: A0DPL4 / ISIN: CA4436281022
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: HudBay Minerals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HudBay Minerals wird am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,384 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 736,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 827,0 Millionen CAD erzielt wurde.
14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,842 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,23 Milliarden USD, gegenüber 2,72 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HudBay Minerals Inc.
|
19.02.26
|Ausblick: HudBay Minerals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: HudBay Minerals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: HudBay Minerals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: HudBay Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HudBay Minerals Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HudBay Minerals Inc.
|21,05
|0,72%