Ausblick: HudBay Minerals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HudBay Minerals wird am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,336 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,360 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 684,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 805,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,86 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at