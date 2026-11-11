Ausblick: HudBay Minerals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HudBay Minerals präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,339 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 730,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 465,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 2,01 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 2,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,02 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net