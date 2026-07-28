Ausblick: HudBay Minerals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HudBay Minerals lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,258 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 632,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 745,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,45 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,01 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,91 Milliarden USD, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at