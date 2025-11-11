Ausblick: HudBay Minerals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HudBay Minerals stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,073 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HudBay Minerals noch 0,180 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 463,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 654,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,865 USD, gegenüber 0,270 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 2,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,72 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at