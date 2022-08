Ausblick: HudBay Minerals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HudBay Minerals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,118 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll HudBay Minerals nach den Prognosen von 5 Analysten 423,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 404,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,323 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at