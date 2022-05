Ausblick: Huddlestock Fintech AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Huddlestock Fintech AS Registered lädt am 12.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 NOK erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2440,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,5 Millionen NOK. Dementsprechend geht der Experte bei Huddlestock Fintech AS Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,7 Millionen NOK aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,060 NOK je Aktie, gegenüber -0,060 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 57,0 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 24,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at