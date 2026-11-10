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WKN DE: A2PL3W / ISIN: US4437872058

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Hudson Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hudson Global öffnet am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,145 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,540 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 56,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,500 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,850 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 219,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 172,2 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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