Ausblick: Hudson Global öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hudson Global wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,073 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hudson Global nach den Prognosen von 3 Analysten 56,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 60,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,460 USD je Aktie, gegenüber -1,850 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 232,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 172,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at