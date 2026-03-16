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Hudson Global Aktie

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WKN DE: A2PL3W / ISIN: US4437872058

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Hudson Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hudson Global lässt sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hudson Global die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,180 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hudson Global noch -0,200 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 74,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hudson Global für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,095 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,590 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 174,1 Millionen USD, gegenüber 140,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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