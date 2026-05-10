Ausblick: Hudson Global stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hudson Global lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,590 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hudson Global in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 52,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 31,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,815 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 237,6 Millionen USD, gegenüber 172,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at