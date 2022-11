Ausblick: Hudson Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hudson Global äußert sich am 10.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Hudson Global für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,860 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 50,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 180,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD, gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 202,6 Millionen USD im Vergleich zu 169,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at