Hudson Pacific Properties Aktie

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WKN DE: A41URX / ISIN: US4440974065

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Hudson Pacific Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hudson Pacific Properties äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,730 USD gegenüber -2,100 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 181,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -3,840 USD, gegenüber -12,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 720,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 834,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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