Hudson Pacific Properties Aktie

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WKN DE: A41URX / ISIN: US4440974065

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Hudson Pacific Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hudson Pacific Properties wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,723 USD. Das entspräche einem Gewinn von 74,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,870 USD erwirtschaftet wurden.

Hudson Pacific Properties soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,933 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -12,810 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 733,0 Millionen USD, gegenüber 834,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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