Ausblick: Hudson Pacific Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hudson Pacific Properties öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,547 USD. Im Vorjahresquartal waren -8,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Hudson Pacific Properties mit einem Umsatz von insgesamt 187,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,71 Prozent verringert.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,483 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -18,060 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 720,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 840,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at