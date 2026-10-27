Hudson Technologies Aktie

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WKN: 906850 / ISIN: US4441441098

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Hudson Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hudson Technologies wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 74,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hudson Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 78,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,185 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 261,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 246,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

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