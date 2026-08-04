Hudson Technologies Aktie

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WKN: 906850 / ISIN: US4441441098

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Hudson Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hudson Technologies wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,178 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hudson Technologies noch 0,230 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent auf 74,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie, gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 253,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 246,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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